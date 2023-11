Homicídio brutal choca Ourilândia do Norte

No desfecho da madrugada da última terça-feira (21), a Polícia Civil de Ourilândia do Norte, localizada no sul do Pará, foi acionada para investigar um homicídio ocorrido em um terreno baldio em frente ao prédio da CIRETRAN, situado na Avenida Independência.

Ao chegar ao local mencionado, a equipe policial deparou-se com o corpo da vítima, identificada como Gerson José de Bastos. O crânio de Gerson estava visivelmente achatado, e ao lado do corpo foi encontrada uma pedra suja de sangue, indicando a brutalidade do crime.

Segundo relato de um vigilante que trabalha na CIRETRAN, durante a madrugada ele testemunhou um homem agredindo a vítima a chutes e, em seguida, saindo a pé em direção à Avenida das Nações.

Com base nessas informações, os policiais iniciaram diligências, buscando imagens de câmeras de segurança ao longo das possíveis rotas de fuga. As imagens obtidas revelaram o suspeito junto à vítima antes da ocorrência do crime.

Com posse das imagens e das características do suspeito, os agentes localizaram Nayn Kayron Moraes de Sousa, de 18 anos, em frente à sua residência horas depois. Na casa, foram encontradas roupas sujas de sangue utilizadas durante o homicídio.

Na Delegacia, Nayn Kayron confessou a autoria do assassinato, alegando que cometeu o crime em represália ao fato de a vítima ter agredido um cachorro de rua horas antes. O suspeito detalhou ter chamado Gerson para um passeio, desferindo golpes de canivete em seu pescoço em um terreno baldio. Sem demonstrar remorso, admitiu ter retornado ao local posteriormente, utilizando uma pedra para esmagar a cabeça da vítima. Nayn Kayron, submetido a exame de corpo de delito, encontra-se agora à disposição da justiça. (A Notícia Portal com informações do Blog do Luiz Pereira)