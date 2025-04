Polícia prende no Pará homem que aplicava golpes em prefeituras

A Polícia Civil do Pará, por meio da Seccional Urbana de Marabá, deu cumprimento na manhã da última terça-feira (8), a um mandado de prisão temporária contra Frederico Almeida Landinho, conhecido como “Fredy”, investigado por participação em um esquema de estelionato virtual que teria desviado mais de R$ 3 milhões de contas bancárias de prefeituras no Paraná.

A prisão foi realizada durante uma operação conjunta entre as Polícias Civis do Pará e do Paraná, como parte de uma ação simultânea que ocorre em nove estados brasileiros. O mandado foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

Segundo as investigações, que tiveram início em 2023, os valores foram desviados de forma fraudulenta das contas bancárias de cinco municípios paranaenses: Doutor Camargo, Iporã, São Manoel do Paraná, Roncador e Paranapoema.

A quadrilha utilizava engenharia social para enganar os responsáveis financeiros dos municípios, se passando por funcionários de empresas ligadas a instituições bancárias. Com acesso aos sistemas das prefeituras, realizavam transferências indevidas para contas controladas pelo grupo.

Após ser localizado e preso em Marabá, Fredy foi conduzido à Seccional Urbana da cidade, onde foi submetido aos procedimentos legais cabíveis. As investigações seguem em curso para localizar outros envolvidos e recuperar os valores desviados. (A Notícia Portal/ Com informações de James Oliveira/ Foto: Divulgação Polícia Civil).