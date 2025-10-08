NoticiasPolícia

PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro e contrabando

A Justiça Federal também determinou o bloqueio e o sequestro de bens e ativos financeiros dos investigados, com valor estimado superior a R$ 44 milhões.

08/10/2025
As ordens judiciais tiveram como alvo estruturas empresariais e indivíduos vinculados ao grupo investigado, utilizados para ocultar valores e dissimular a origem de recursos obtidos de forma ilícita, inclusive por meio da aquisição de fazendas, veículos de luxo, imóveis e embarcações.

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (8/10), a Operação Malik para desarticular uma organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro e ao contrabando.

A ação é resultado de desdobramentos da Operação Mercador Fenício, deflagrada em 2022, que identificou um núcleo financeiro sediado em Belém responsável por movimentar expressivos valores de origem ilícita, por meio de pessoas interpostas e empresas de fachada.

Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão nas cidades de Belém e Ananindeua, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará. A Justiça Federal também determinou o bloqueio e o sequestro de bens e ativos financeiros dos investigados, com valor estimado superior a R$ 44 milhões.

As ordens judiciais tiveram como alvo estruturas empresariais e indivíduos vinculados ao grupo investigado, utilizados para ocultar valores e dissimular a origem de recursos obtidos de forma ilícita, inclusive por meio da aquisição de fazendas, veículos de luxo, imóveis e embarcações. (A Notícia Portal com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Fotos: Divulgação)

