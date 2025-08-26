Redenção marca presença em capacitação ambiental promovida pelo Governo e ONU

Redenção foi um dos municípios que marcaram presença no curso de fortalecimento da fiscalização ambiental promovido pelo Governo do Pará, em parceria com o Escritório das Nações Unidas para o Combate ao Crime e Drogas (UNODC). A capacitação, que acontece em Belém até sexta-feira (29), reúne servidores estaduais e municipais que atuarão diretamente no monitoramento e combate a crimes ambientais.

A iniciativa tem como objetivo aprimorar o trabalho de proteção da floresta e reforçar o enfrentamento à criminalidade ambiental. Durante o primeiro dia, os participantes receberam instruções sobre a correta lavratura de autos de infração e procedimentos administrativos.

O secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Raul Protázio Romão, destacou que o curso é um passo essencial para garantir resultados mais efetivos:

“O treinamento prepara não apenas para aplicar a lei, mas também para articular todo o processo de fiscalização de forma integrada e eficiente”, afirmou.

Para Redenção, a participação na capacitação representa um reforço importante, já que o município está localizado em uma das regiões mais impactadas por pressões ambientais no sul do Pará. A troca de experiências e o aprendizado técnico devem fortalecer a atuação dos fiscais locais no combate ao desmatamento, pesca predatória e outros ilícitos.

O evento também conta com representantes de cidades como Paragominas, Dom Eliseu, São Geraldo do Araguaia, Benevides e Abaetetuba, além da presença do Ministério Público do Pará, que vai orientar sobre os aspectos jurídicos relacionados às infrações ambientais. Ao final do treinamento, a ONU deve apresentar um relatório com recomendações e próximos passos para aprimorar a fiscalização ambiental em todo o estado. (A Notícia Portal com informações Mário Gouveia e Igor Nascimento (SEMAS)/ Fotos: Izabela Nascimento)