Polícia Militar captura suspeito com dois mandados de prisão em aberto em São Félix do Xingu

Os mandados são referentes aos crimes de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal, e homicídio, artigo 121.

16/12/2025

Um homem com dois mandados de prisão em aberto foi preso pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira, dia 15, em São Félix do Xingu, no sul do Pará.

A Polícia Militar reforça que operações como essa seguem sendo intensificadas com o objetivo de retirar foragidos da Justiça das ruas e garantir mais segurança à população.

A prisão ocorreu por volta das duas horas da tarde, durante a Operação Saturação, realizada pelo 36º Batalhão da Polícia Militar, vinculado ao CPR XIII. A ação foi determinada pelo comandante regional, coronel Formigosa, e teve como objetivo reforçar o policiamento ostensivo em toda a área urbana do município.

Durante patrulhamento pela Rua Ceará, no bairro Mundial, a guarnição abordou um homem que conduzia uma motocicleta Honda CG Fan 125, de cor cinza. Apesar de o veículo estar em situação regular, a consulta aos sistemas policiais revelou que o condutor, identificado como Cleiton Abreu Gomes, conhecido pelo apelido de “Pé de Pequi”, possuía dois mandados de prisão expedidos pela Justiça.

Os mandados são referentes aos crimes de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal, e homicídio, artigo 121.

Diante da constatação, o oficial de dia foi informado e o suspeito recebeu voz de prisão, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Xingu, onde foi apresentado para os procedimentos legais. A Polícia Militar reforça que operações como essa seguem sendo intensificadas com o objetivo de retirar foragidos da Justiça das ruas e garantir mais segurança à população. ( Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)

16/12/2025

