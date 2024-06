OURILÂNDIA DO NORTE: Hospital realiza cerca de 100 mil atendimentos ao longo de um ano

Entregue há pouco mais de um ano pelo Governo do Estado, o Hospital Regional da PA-279, localizado em Ourilândia do Norte, já registrou cerca de 100 mil atendimentos, entre pacientes que fizeram consultas ambulatoriais, exames e cirurgias.

O hospital beneficia 15 municípios da região sul do Pará: Conceição do Araguaia, Água Azul do Norte, Bannach, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Pau D’Arco, Redenção, Rio Maria, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia, Tucumã, Xinguara e Ourilândia do Norte.

Após um ano de sua entrega, o Hospital Regional segue cumprindo a missão de descentralizar o atendimento na região. A unidade hospitalar dispõe de uma estrutura moderna e conta com 120 leitos e diversas especialidades, além de oferecer um Serviço de Terapia Renal Substitutiva, a hemodiálise, com dez máquinas para atender pacientes renais crônicos, destaca Ivete Vaz, titular da Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa).

No hospital, o usuário conta com uma Agência Transfusional (AT) da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) que também integra o espaço e atende os municípios de Água Azul e Bannach, além dos hospitais Santa Lúcia e do Hospital Municipal de Ourilândia do Norte. Desde janeiro deste ano, quando foi entregue, já foram realizadas, aproximadamente, 2 mil sessões de hemodiálise, tanto ao nível ambulatorial quando de urgência (na UTI), foram realizadas.

A unidade é referência na região nas especialidades de pediatria, obstetrícia de alto risco, traumatologia, cirurgia geral, oftalmologia, oncologia, cardiologia e nefrologia, incluindo Serviço de Terapia Renal Substitutiva (hemodiálise).

