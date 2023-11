SANTANA DO ARAGUAIA: MOTORISTA DE CAMINHÃO PROVOCA ACIDENTE E CINCO PESSOAS DA MESMA FAMÍLIA MORREM

De acordo com relatório preliminar de ocorrência da Polícia Militar, Adair Abadio Faleiro (65), Creuza Avelino de Oliveira Faleiro (54), Raquel Avelino Faleiro (31), Rian dos Santos Azevedo (5) e Wilke Santos Azevedo (29), todos da mesma família viajavam no mesmo carro e morreram vítimas de um trágico acidente que aconteceu na manhã deste sábado, na PA 411 – Distrito de Barreira de Campo, município de Santana do Araguaia.

O acidente aconteceu especificamente em frente ao posto fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda do Estado do Pará (SEFA), e foi testemunhado por policias militares que estavam de serviço na barreira. O relato é que o carro de passeio um Renault Megane de placa HNQ-0J20, ao reduzir a velocidade para passar sobre o quebra mola, foi atingido por um caminhão tanque vazio de placa LLU-5B81 que vinha em alta velocidade e atingiu bruscamente a traseira do carro em que viajavam as vítimas.

O carro ficou em chamas e quatro pessoas morreram carbonizadas, uma mulher foi arremessada para fora do veículo, mas também não sobreviveu. Nossa reportagem apurou que o motorista do caminhão, supostamente estava embriagado e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil. A família residia na cidade de Santana do Araguaia, onde o clima é de muita comoção. (Lourivan Gomes / da redação Notícia Portal)