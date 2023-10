RIO MARIA: Homem é morto a tiros neste domingo (29)

Maicon Alves Cabral, foi morto a tiros no final da manhã de domingo (29), na cidade de Rio Maria, no sul do Pará. Os tiros foram disparados por dois homens que estavam em uma moto Honda cor vermelha.

A Polícia Militar foi chamada e encontrou o homem caído no chão do pátio de um posto de gasolina já sem vida, onde tentou se esconder dos assassinos.

Testemunhas contaram que Maicon estava no ponto de venda de comida de sua mãe, quando notou a aproximação dos criminosos, ele então correu em direção a um posto de combustível, mais foi alcançado e executado sem chance de defesa.

A Policia Civil investiga se o caso tem ligação com envolvimento de Maicon com o tráfico de drogas. E também em um crime em que ele é suspeito de atirar em uma mulher, que acabou morrendo no Hospital Regional de Redenção, após quase 15 dias internada. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)