Polícia Militar participa da destruição de escapamentos irregulares em Ourilândia do Norte

A Polícia Militar participou, na manhã desta quarta-feira, 7, da destruição de mais de 126 escapamentos irregulares apreendidos em motocicletas nas ruas da cidade. O material, que havia sido apreendido em operações realizadas entre janeiro e abril de 2025, foi esmagado por um rolo compressor em via pública.

A operação foi coordenada em conjunto pela Secretaria Municipal de Trânsito e Conscientização, a Secretaria de Obras, a Polícia Militar do Pará (PMPA) e o Detran/PA de Tucumã e Ourilândia. O principal objetivo era concluir o trabalho realizado nas operações que visam coibir a poluição sonora, combater fraudes em veículos e garantir uma maior segurança no trânsito local.

O comandante do Policiamento Regional (CPR XIII), Cel. Formigosa, ressaltou a importância da iniciativa: “Além de reduzir a criminalidade e os incômodos causados pelos escapamentos irregulares, essa medida mostra que o poder público está atento. Quem insiste em descumprir a lei será penalizado, e ações como essa continuarão sendo realizadas durante o ano de 2025”, afirmou.

Os escapamentos destruídos serão destinados a uma empresa de reciclagem, que, em contrapartida, realizará a aquisição de cestas básicas para doação a uma instituição de caridade da região. Essa ação reforça o compromisso social das autoridades locais, convertendo o material apreendido em ajuda para aqueles que mais precisam.

A Polícia Militar trabalha em ação conjunta com os diversos órgãos do estado, buscando sempre servir e proteger. Essas ações visam não só a manutenção da ordem, mas também a promoção de um trânsito mais seguro e responsável na região. (A Notícia Portal com informações SD ALINE – ASCOM PMPA)