Colisão frontal entre carros em Redenção mobiliza SAMU e Bombeiros

Um grave acidente foi registrado nesta sexta-feira (09) na vicinal Paudarquinho, em Redenção, no sul do Pará. A colisão envolveu uma caminhonete e um carro de passeio, deixando ao menos uma pessoa ferida com gravidade.

Segundo as primeiras informações, a caminhonete seguia em direção à zona urbana da cidade, enquanto o carro menor trafegava no sentido contrário, com destino ao condomínio Real Park, quando ocorreu a colisão frontal entre os dois veículos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram rapidamente acionadas e prestaram os primeiros socorros às vítimas no local. Uma mulher, que estava no carro branco, ficou presa nas ferragens e apresentava sinais de ferimentos mais sérios. O Corpo de Bombeiros precisou utilizar equipamentos de corte para retirar a vítima do veículo.

Ela foi encaminhada ao hospital da cidade para atendimento médico. Até o momento, não há atualizações sobre o estado de saúde da mulher, nem sobre as causas do acidente. (A Notícia Portal e Smart Notícias/ Imagens reprodução Redes Sociais)