Falso garimpeiro paga garota de programa com barro que ele dizia ser ouro

O ludibriador é Regivaldo Patrocínio de Cristo, de 36 anos, ele foi conduzido para prestar esclarecimento na delegacia de Polícia Civil, após tentar pagar os favores sexuais, praticado com uma garota de programa, usando barro como moeda. Para a garota, o Regivaldo, disse que o pacote que ele estava entregando em troca dos momentos de prazeres era ouro da melhor qualidade. Impressionada com a bondade do falso garimpeiro, a garota desembrulhou o pacote na maior a ansiedade e expectativa.

O sonho de ter arrumado uma vantajosa renda, acabou quando ela, visualizou que havia sido enganada e que o pacote de ouro era na verdade um monte de barro.

Frustrada e sentindo que havia tomado um prejuízo, a mulher acionou uma guarnição da Polícia Militar que conduziu o falso garimpeiro para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado. De acordo com a polícia, o homem que se intitulava ser garimpeiro, estava a cerca de 3 três dias hospedado em um hotel da cidade de Itaituba, onde se passava por garimpeiro. Enquanto a mulher lamentava o calote aplicado pelo falso garimpeiro, o enganador, saia pela porta da frente da delegacia após prestar esclarecimento para a autoridade de plantão. A reportagem não teve conhecimento se o caloteiro se comprometeu a ressarcir o prejuízo e golpe da qual do qual a garota foi vítima.

Fonte: Dinho Santos/ Informações do Portal Giro