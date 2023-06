Coren-PA promove Semana da Enfermagem em Redenção

O Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA), com o apoio do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), realiza nesta sexta-feira, 16, em Redenção, a XVIII Semana da Enfermagem. O evento é voltado para profissionais de Enfermagem, estudantes da graduação e de cursos técnicos. Será na Câmara Municipal, a partir das 8h. A programação contempla uma série de palestras voltadas para a categoria. Os interessados podem se inscrever no dia do evento. No encerramento do evento, haverá sorteio de brindes e emissão de certificado, com carga horária de 20 horas.

Este ano, o evento tem como tema central a “Enfermagem: Uma força para a saúde brasileira”, a partir do qual estão sendo discutidos assuntos relacionados aos desafios e futuro da profissão.

Danielle Cruz, Presidente do Coren-PA, destaca a importância de ampliar a Semana da Enfermagem para outras regiões do Estado do Pará. “Levar a programação da Semana da Enfermagem para os municípios do interior do Pará é uma grande oportunidade de fomentar discussões em torno de temas importantes para a categoria. Esse ano levaremos para o total de 30 (trinta) municípios”, ressalta.

Sobre o Coren-PA

O Conselho Regional de Enfermagem do Pará é uma autarquia federal que fiscaliza e disciplina o exercício profissional da Enfermagem no território paraense, com o objetivo de verificar se a prestação de serviços de Enfermagem atende aos requisitos prescritos na lei do exercício profissional. Busca continuamente contribuir na oferta de uma assistência qualificada para toda a sociedade, com base em princípios científicos, éticos e legais;

Serviço

Semana da Enfermagem promovida pelo Coren-PA em Redenção.

Local: Câmara Municipal de Redenção (Av. Guarantã, Nº450, Vila Paulista);

Data: 16.06.2023 (sexta-feira);

Hora: 8h às 17h.

Inscrições: As inscrições podem ser feitas no dia do evento.