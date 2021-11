Na sexta-feira, dia 19 de novembro, em Canaã dos Carajás, durante o 1º encontro municipalista, o Governador Helder assinou termo da parcela entre o Governo do Estado, prefeitura de Água Azul do Norte, prefeitura de Canaã dos Carajás e Prefeitura de Parauapebas para a pavimentação asfáltica da Rodovia “Transcanadá”, ligando o Curitibano (PA-279) ao asfalto da rodovia da S11D, com aproximadamente 54 km. A obra será licitada e em breve terá início.

(Com informações Ascom Água Azul do Norte)