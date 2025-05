É HOJE! Redenção recebe mega show de Vitor e Luan e o concurso Miss Redenção 2025

A cidade de Redenção já está em clima de festa nesta sexta-feira (9), em comemoração aos 43 anos de emancipação política do município. Para marcar a data, uma programação especial está sendo preparada no Espaço Cultural, com destaque para o aguardado show da dupla sertaneja Vitor e Luan, que já se encontra na cidade e promete levantar o público logo mais à noite com um repertório repleto de sucessos.

Além do show, o evento também será palco da escolha da Miss Redenção Oficial 2025, reunindo candidatas que representam a beleza, elegância e carisma da mulher redencense. O concurso promete emocionar o público e revelar novos talentos da passarela.

A estrutura do evento é um show à parte: o palco principal conta com estrutura de grande porte, telão de LED e equipamentos de última geração para garantir uma experiência visual e sonora de alto nível.

O espaço ainda conta com tendas padronizadas, área aconchegante para o público e uma ampla praça de alimentação, oferecendo conforto e diversas opções gastronômicas. A celebração deve reunir milhares de pessoas, entre moradores e visitantes, tornando este um dos maiores eventos do ano em Redenção. (Roney Braga A Notícia Portal)