TSE cassa mandato do prefeito de Tucuruí Alexandre Siqueira e o torna inelegível por oito anos

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, nesta quarta-feira (3), pela cassação do mandato do prefeito de Tucuruí, Alexandre Siqueira (MDB), por compra de votos e abuso de poder econômico nas eleições municipais de 2020. Além de perder o cargo, Siqueira foi declarado inelegível por oito anos e terá que pagar uma multa de R$ 40 mil.

A decisão atende a uma ação que denunciou a distribuição irregular de combustível a eleitores durante a campanha de 2020, configurando crime eleitoral. O caso já havia sido analisado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), que condenou Siqueira e seu então vice-prefeito, Jairo Rejânio. No entanto, o vice foi isentado da inelegibilidade pelo TSE.

O julgamento no TSE começou em maio de 2024, mas foi interrompido duas vezes por pedidos de vista, primeiro do ministro Floriano de Azevedo Marques e depois do ministro Kassio Nunes Marques, o que permitiu que Siqueira disputasse e vencesse as eleições municipais de 2024. Com a decisão desta quarta-feira, seu mandato será interrompido e novas eleições devem ser convocadas em Tucuruí.

A cassação do prefeito reforça o entendimento do TSE sobre o combate ao abuso de poder econômico nas eleições e pode abrir um novo cenário político na cidade. Ainda cabe recurso, mas a decisão já impacta diretamente a gestão do município, que agora aguarda os próximos passos para definir sua nova liderança. (A Notícia Portal/ Com Informações do Diario do Pará On – Line/ Foto: Reprodução).