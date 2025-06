Homem com mandado de prisão é recapturado após furto de moto em Rio Maria

Um homem identificado como Iago Vinícius Mateus foi preso na tarde da última quinta-feira (13) pela Polícia Militar do Pará, durante uma abordagem no bairro Remor, em Rio Maria. O suspeito era foragido da Justiça e é apontado como autor do furto de uma motocicleta Honda CG 125, ocorrido no dia anterior na região da Vila Paraíso do Araguaia.

Segundo informações do 17º Batalhão da PM (Batalhão Carajás), a guarnição realizava a Operação Saturação, determinada pelo comando do CPR XIII, quando recebeu a denúncia de que um homem com as características de Iago estaria circulando pela Avenida 16.

Ao perceber a chegada da viatura, o suspeito abandonou a motocicleta e tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido pelos policiais. A moto uma Honda CG 125 Fan ES 2014 de cor vermelha foi confirmada como o veículo furtado na noite anterior.

Durante consulta no sistema, os policiais constataram que havia um mandado de prisão preventiva em aberto contra Iago Vinícius Mateus, expedido pela Vara Única de Rio Maria.

Para garantir a segurança da equipe e evitar nova fuga, o suspeito foi algemado, conforme previsto na Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Rio Maria para os procedimentos legais. A motocicleta recuperada deve ser devolvida ao proprietário após perícia. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Reprodução)