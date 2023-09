FAX 2023: HOJE (9) É O ENCERRAMENTO DA 24ªEDIÇÃO COM A FINAL DO RODEIO E SHOW DE MANU BAHTIDÃO

Neste sábado (9) acontece em Xinguara, sul do Pará, o encerramento da 24ª edição da Feira Agropecuária de Xinguara com a final do rodeio e show de Manu Bahtidão. A FAX 2023, mostrou mais uma vez a força da agricultura e da pecuária no município, provando o porquê de Xinguara ter sido reconhecida pela Assembleia Legislativa do Pará, como a capital do boi gordo.

A programação seguiu a tradição com baile da rainha, cavalgada, queima do alho, leilões, rodeio, as provas de laço, tambor e de marcha de muares. Além de uma gama de artistas que se apresentaram no palco do Parque de Exposições Orlando Quagliato, fazendo a festa do ovo xinguarense.

Nesta noite, a festa será ao som do ritmo paraense na voz de Manu Bahtidão, que tem conquistado todo o Brasil, suas apresentações são sempre marcante pela animação, interação com público e uma super presença de palco, com dançarinos e brincadeiras. Suas músicas mais ouvidas são “Par Perfeito”, “Quem Perde é Quem Trai”, “Garrafa de Gim”, dentre outras. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)