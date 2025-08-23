Xinguara se consolida como referência no avanço da rastreabilidade animal no Pará

O município de Xinguara, no sul do Pará, desponta como um dos principais polos de referência na implantação do Sistema de Rastreabilidade Bovídea Individual do Pará (SRBIPA), programa pioneiro do Governo do Estado que promete transformar a pecuária local e abrir novos mercados para os produtores.

Após o reconhecimento internacional do Pará como área livre de febre aftosa sem vacinação, em maio deste ano, na França, o estado deu um passo ainda mais estratégico com a rastreabilidade animal. O sistema, que identifica individualmente bovinos e bubalinos, já vem sendo implantado em cidades onde a atividade pecuária é predominante, como Xinguara, Altamira, Eldorado dos Carajás, São Geraldo do Araguaia e Tucuruí. Nessas regiões, a Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) conta com empresas parceiras para auxiliar diretamente os produtores.

Em Xinguara, onde a pecuária é motor da economia, a adesão ao sistema reforça a confiança na carne produzida e oferece segurança sanitária, rastreabilidade completa e valorização da produção local. Produtores com até 100 animais recebem gratuitamente os brincos de identificação – um visual, de cor amarela, e outro eletrônico, de cor azul com tecnologia de radiofrequência (RFID) – que funcionam como um “CPF” para cada cabeça de gado. Segundo Barbra Lopes, gerente de cadastro e rastreabilidade da Adepará, a mudança é um marco para municípios como Xinguara.

Tecnologia, sustentabilidade e novos mercados: O SRBIPA, lançado em 2023 durante a COP28 em Dubai, prevê que, a partir de janeiro de 2026, todos os animais em trânsito no Pará sejam identificados individualmente, alcançando a totalidade do rebanho estadual em 2027. (A Notícia Portal com informações de Nathalia Lima (ADEPARÁ/ Fotos: Divulgação)