Idoso morre após ser atropelado pela filha em Pau D’Arco, no Pará

Quando desceu do carro para prestar socorro, a motorista reconheceu o pai. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, por volta das 20h.

O corpo do idoso foi sepultado no domingo (22) em Pau D’ Arco, cidade com pouco mais de 5 mil moradores, segundo o IBGE.A Polícia Civil informou que “diligências estão sendo realizadas para coletar informações sobre o acidente”.