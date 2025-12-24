PF e PRF apreendem 383 kg de maconha no Pará

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, apreendeu 383 kg de skunk e um veículo, na tarde desta terça-feira (23/12), em Santa Maria/PA. Duas pessoas foram presas em flagrante.

Por meio de trabalho de investigação e monitoramento, foi possível realizar o flagrante em um posto de combustível. Equipes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal abordaram o veículo e, durante a revista, localizaram o entorpecente. A droga estava acondicionada no reboque, em caixas ocultas por uma lona.

A ação contou com a atuação da área de inteligência da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal no Rio de Janeiro (DRE/PF/RJ), com a atuação integrada da Delegacia de Repressão a Entorpecentes e do Grupo Especial de Investigações Sensíveis da Polícia Federal no Estado do Pará, além do apoio da PRF, que participou diretamente de toda a ação.

Os detidos, a droga e o veículo foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal no Estado do Pará para a adoção dos procedimentos legais cabíveis. (A Notícia Portal com informações da Comunicação Sociial da Polícia Federal no Pará/ Fotos: Divulgação)