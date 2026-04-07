FUGA EM PRESÍDIO ACENDE ALERTA NA GRANDE BELÉM

Uma fuga de presos registrada na madrugada desta segunda-feira (6) no Complexo Penitenciário de Americano, em Santa Izabel do Pará, acendeu um sinal vermelho na segurança pública e gerou preocupação entre moradores da Região Metropolitana de Belém.

Segundo informações preliminares, detentos de alta periculosidade conseguiram escapar de uma das alas da unidade. As circunstâncias da fuga ainda não foram esclarecidas oficialmente.

O caso mobilizou forças de segurança, tratadas como prioridade máxima. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil realizam buscas intensivas na região, com barreiras montadas e patrulhamento reforçado.

Até o momento, não há confirmação sobre o número de foragidos. As autoridades investigam como ocorreu a evasão.(A Notícia Portal / Emily Dulcio / com informações de cidade de câmetá)