Integrante de organização criminosa é baleado em tentativa de homicídio em Rio Maria

Na manhã do último sábado (21), um homem identificado como Paulo Sérgio Alves de Souza, conhecido pelo apelido de “Americano” e apontado como integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), foi vítima de uma tentativa de homicídio em Rio Maria, no sudeste do Pará.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 7h20, na Rua 11, esquina com a Avenida 18, no setor Maringá. Durante patrulhamento de rotina da Operação Saturação, determinada pelo comandante do CPR XIII, coronel Formigosa, a guarnição foi acionada pela equipe do SAMU, que atendia a vítima no local.

Testemunhas não souberam informar características ou o paradeiro dos autores dos disparos. A vítima foi atingida por vários tiros e encaminhada em estado grave ao hospital municipal de Rio Maria. A polícia informou ainda que Paulo Sérgio já tinha antecedentes criminais, incluindo prisão por porte ilegal de arma de fogo. A guarnição realizou diligências, mas até o término do serviço os autores do crime não foram localizados. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA)