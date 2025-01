SÃO FÉLIX DO XINGÚ: Deputado Caveira garante emenda de R$ 5 mi. Para investimentos no município

O município de São Félix do Xingu, no Pará, receberá R$ 5 milhões por meio de uma emenda parlamentar destinada pelo Deputado Federal Delegado Caveira (PL). O anúncio foi feito após uma reunião que contou com a presença do prefeito Fabrício Batista, da secretária de Saúde e primeira-dama Adriana Batista, e dos vereadores Galego Bala e Beofort, também do Partido Liberal.

O recurso, voltado para atender diversas necessidades do município, ainda terá sua aplicação específica detalhada em um próximo momento. A oficialização e o anúncio sobre as áreas beneficiadas devem ocorrer nas próximas semanas.

O valor representa um reforço significativo para São Félix do Xingu, que busca melhorias em setores como saúde, educação, infraestrutura e assistência social. A articulação entre o gabinete do deputado e a gestão municipal reforça a importância de iniciativas que contribuam para o desenvolvimento local.

A expectativa é que o recurso seja aplicado de forma transparente e estratégica, priorizando demandas essenciais da população. São Félix do Xingu, com sua crescente importância econômica e social na região, deve se beneficiar diretamente desse investimento parlamentar. (Pedro Henrique)