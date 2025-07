Helder Barbalho comenta a volta do Orkut

Nesta quarta-feira (23), o governador do Pará, Helder Barbalho, publicou uma imagem no Instagram que simula um perfil no Orkut, em referência à volta da plataforma anunciada para 2025. A publicação imita com fidelidade a estética da rede social dos anos 2000 e ganhou repercussão entre os seguidores dele.

“Quem aí lembra do Orkut? 👋 Bom, o Orkut ainda não voltou, mas por aqui já tá on! Vou esperar o scrap de vocês 🤣”, escreveu Helder Barbalho na legenda da postagem.

O post recria a interface tradicional da plataforma e traz dados como localidade, interesses e comunidades fictícias que fazem alusão à gestão do governador no estado, como “Usinas da Paz”, “Creches Por Todo O Pará” e “COP 30 em Belém/PA #EuVou”. Além disso, o perfil mostra ainda “amigos” como a esposa de Helder, Daniela Barbalho, e os filhos do casal.

Nos comentários da publicação internautas elogiaram o trabalho realizado por Helder Barbalho no estado. “Sua alegria em fazer o melhor pelo Pará é contagiante, estamos todos ‘on’ com você”, escreveu uma internauta. “Um governador sempre conectado com o povo, até nessa lembrança top demais”, brincou outra.

Rede social deve retornar em 2025 com novo foco

O novo Orkut foi anunciado pelo criador, o engenheiro turco Orkut Büyükkökten, durante o evento Rio Innovation Week. A plataforma está prevista para ser relançada em 2025 com uma proposta diferente da versão original, focada em mais privacidade, menos algoritmos e em interações reais e comunidades temáticas.

Entre os recursos prometidos estão a volta dos scraps, depoimentos e comunidades, aliados a tecnologias atuais como inteligência artificial e sistemas de recomendação que não se baseiem em rastreamento comercial.

Segundo o criador, a ideia é oferecer uma alternativa às redes sociais dominadas por publicidade e métricas de engajamento, promovendo um ambiente mais saudável e voltado para conexões genuínas. (A Notícia Portal com informações de Júlia Marques/ Foto: Reprodução)