Alepa declara Círio de Nazaré de Redenção como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) aprovou um projeto de lei que declara o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, no município de Redenção, como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará. Essa decisão reconhece a importância da celebração religiosa para a cultura local e para a fé dos devotos.

O Projeto é do deputado Aveilton Souza (PSD), que declara o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, de Redenção, como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará. A festa religiosa cresce a cada ano, e seu traslado percorre as ruas da cidade renovando a fé, o amor e a devoção dos mais de 85 mil redencenses predominantes da religião católica. (A Notícia Portal com informações do Blog Otávio Araújo)