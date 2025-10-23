Tocantins perde um dos principais políticos do Bico do Papagaio: Morre prefeito de Augustinópolis

Ele morreu em Brasília hoje onde estava internado nos últimos dias. Desde que teve COVID ele lutava com várias sequelas e nos últimos dias não estava passando bem sendo necessário ir para Brasília. A família recebe a solidariedade dos amigos neste momento de dor.

O horário do velório e sepultamento ainda serão definidos. A cidade e todo o Tocantins estão de luto.

Antônio do Bar: Antônio Cayres de Almeida, conhecido como “Antônio do Bar”, nasceu em 25 de agosto de 1950, em Érico Cardoso, Bahia. Em 1977, mudou-se para o Norte Goiano, na época um povoado chamado “Centro do Augusto”, em homenagem ao fundador Augusto Pereira Costa. Desde então, ele se tornou uma figura importante na comunidade, sendo chamado de “Seu Antônio” ou “Antônio do Bar”.

Casado há mais de 39 anos com Deijanira de Almeida Pereira (Dona Deija), que também foi prefeita de Augustinópolis de 2013 a 2016, Antônio encontra em sua esposa uma grande companheira e incentivadora. Juntos, eles têm contribuído muito para o desenvolvimento da cidade.

A carreira política de Antônio do Bar começou em 1989, quando foi eleito prefeito de Augustinópolis pela primeira vez. Desde então, ele tem sido reeleito várias vezes, realizando obras nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e esporte. Entre suas realizações estão a construção de escolas, postos de saúde, pavimentação de ruas, praças e um estádio de futebol. Durante a gestão de sua esposa, foi construída uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) bem equipada.

Hoje, Antônio do Bar estava em seu sexto mandato como prefeito de Augustinópolis, a terceira maior cidade do Bico do Papagaio, com cerca de 17 mil habitantes, conforme o censo de 2022 do IBGE. A cidade é um polo educacional da região e tem forte apoio político. Antônio disputou a reeleição em 2024, tendo como vice o empresário Roni Teodoro. A parceria entre a iniciativa privada e o poder público é uma das marcas de sua gestão. Antônio do Bar era conhecido por sua simpatia e carisma, conquistando a população através de sua presença constante em eventos comunitários e visitas aos povoados próximos.

O slogan de sua pré-campanha foi 2024 é “Ele sabe o que faz”, uma referência ao início de sua trajetória em Augustinópolis, quando abriu um bar-sorveteria e instalou a primeira televisão da cidade, trazendo o sinal de Imperatriz. Desde então, ele foi sido um pilar para o crescimento e desenvolvimento da cidade. (A Notícia Portal com informações de Maju Cotrim da Gazeta do Cerrado/ Foto: Divulgação)