Rio Maria recebe curso de enfermagem pelo Forma Pará

O Forma Pará iniciou, no último sábado (19), as inscrições para a prova do processo seletivo especial que irá preencher mais 400 vagas de cursos de nível superior em sete municípios do estado. Programa do governo estadual, coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), o Forma Pará conta com a parceria das prefeituras municipais e das Instituições de Ensino Superior (IES) para ser realizado.

Desta vez, o novo edital diz respeito aos cursos que serão executados pela Universidade do Estado do Pará (Uepa). Também foram prorrogadas as inscrições iniciadas no dia 3 março para as 810 vagas dos cursos que serão ministrados pela Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e pela Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) em outros 17 municípios. Totalizando, assim, 1.210 vagas abertas pelo Forma Pará em 24 municípios pela primeira edição da chamada 2022 do programa.

Confira os editais aqui

Pela Uepa, estão sendo ofertados os cursos de Bacharelado em Fisioterapia, em Conceição do Araguaia; Bacharelado em Enfermagem, em Bom Jesus do Tocantins, em Rio Maria, em São Sebastião da Boa Vista e em Bragança; Licenciatura em Pedagogia em Marituba e em Santo Antônio do Tauá; Licenciatura em Letras – Libras, em Marituba. Cada um deles tem 50 vagas.

Por meio da Ufra, são ofertadas 500 vagas nos seguintes cursos e municípios, sendo 50 vagas em cada: Agronomia em Jacundá, Baião, Augusto Correa, Igarapé Açu, Xinguara, Limoeiro do Ajuru e Santana do Araguaia; Engenharia Florestal em Pacajá; Zootecnia em Vitória do Xingu; e Medicina Veterinária em Portel.

Unifesspa e Ufopa

Pela Unifesspa, a chamada 2022 do Forma Pará oferta 210 vagas nestes cursos e municípios: Arquitetura e Urbanismo em Redenção e Canaã dos Carajás (40 vagas); Geologia em Rondon do Pará (40 vagas); Medicina Veterinária em São Félix do Xingu (40 vagas); e Pedagogia em Tucuruí (50 vagas). Já pela Ufopa serão 100 vagas com 50 alunos em cada turma do curso de Direito, em Alenquer, e Licenciatura em História, em Óbidos.

Como se inscrever nos cursos do Forma Pará

Para ter acesso aos editais completos e as inscrições para a realização da prova, os interessados devem acessar o site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), organizadora do processo. Podem se inscrever todos aqueles que já concluíram o ensino médio ou equivalente.

Candidatos que tenham cursado pelo menos um dos anos, ou estejam cursando o último ano do ensino médio no município/distrito em que o curso está sendo ofertado, ou que resida no município/distrito no qual o curso será ofertado há pelo menos um ano, a contar da data de publicação dos editais, terá um bônus de 10% na nota da prova objetiva. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de abril.

A prova Objetiva será composta por cinco questões, com quatro alternativas, de cada uma das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Física, Química e Biologia. Já a prova de Redação em Língua Portuguesa valerá dez pontos e consistirá na elaboração de texto em que serão avaliados os seguintes aspectos: fidelidade ao tema, objetividade, coesão, coerência, progressão discursiva e aderência à norma culta.

Com a prorrogação dos editais e abertura de novas inscrições, o cronograma inicial teve alteração e agora a data prevista para realização da prova é 24 de abril.

Universalização

No último dia 7 de março, o governador Helder Barbalho anunciou que, até o meio deste ano, o Forma Pará estará presente em todos os 144 municípios do estado, o que significa a universalização do Programa, contando com os municípios já contemplados nas chamadas de 2019, 2020 e 2021. Em outubro do ano passado, o Forma Pará virou lei, o que permite a sua continuidade ao longo dos anos. Além disso, o Programa agora está apto a ofertar cursos de pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado).

Fonte: Agência Pará