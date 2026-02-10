Helder Barbalho discute valorização do cacau do Pará com o Ministério da Agricultura

O governador do Pará, Helder Barbalho, cumpre agenda em Brasília nesta quarta-feira (11), onde deve se reunir com representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária para tratar da valorização do cacau produzido no estado.

O encontro ocorre em meio à preocupação de produtores paraenses com a queda nos preços pagos pelo produto, situação que tem impactado diretamente a renda de milhares de famílias que dependem da cadeia produtiva do cacau.

Durante a reunião, o governador deve apresentar demandas do setor e discutir medidas para fortalecer a produção local, incluindo ações que garantam maior competitividade ao cacau paraense no mercado nacional e internacional. Entre os temas que devem ser debatidos estão políticas de apoio aos produtores e alternativas para reduzir impactos da concorrência externa.

O Pará é atualmente o maior produtor de cacau do Brasil, com destaque para municípios do sul e sudeste do estado. A cultura do cacau é considerada estratégica para a economia paraense, gerando emprego, renda e desenvolvimento regional.

Segundo o governo estadual, a agenda busca assegurar melhores condições de comercialização e reforçar o papel do Pará como referência nacional na produção de cacau de qualidade. ( A Notícia Portal com informações do Fato Regional/ Foto: Marco Santos Agência Pará de Notícias)