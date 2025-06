Estudantes do sul do Pará se destacam na Olimpíada de Astronomia

Mais uma vez, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Conceição Corrêa (EMEF MCC), localizada em Redenção, no sul do Pará, reafirma seu papel de destaque na Rede Municipal de Ensino. O reconhecimento veio através dos resultados expressivos na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), uma das mais importantes competições científicas do país.

Dos 19 alunos das escolas municipais de Redenção que conquistaram notas suficientes para avançar à 2ª fase da OBA, 15 são estudantes da Escola Maria Conceição Corrêa. O desempenho impressionante evidencia o compromisso da instituição com a qualidade do ensino, principalmente nas áreas de Ciências e Astronomia.

Notas de excelência: Os alunos da EMEF MCC obtiveram médias acima de 9,5 na primeira fase da competição, o que os credenciou para participar da etapa nacional, prevista para acontecer no segundo semestre de 2025, de forma online. A fase nacional reunirá estudantes de todos os estados brasileiros, e os melhores colocados terão a oportunidade de avançar para a fase internacional da Olimpíada, competindo com alunos de diversos países.

O resultado foi comemorado por professores, gestores e toda a equipe técnica e administrativa da escola. Um dos mais entusiasmados com o desempenho dos estudantes foi o professor Advaldo Carvalho Nóbrega, que destacou o esforço conjunto de toda a comunidade escolar.

“Eu me sinto extremamente feliz com o resultado dos nossos alunos”, conta. “Tivemos estudantes com notas acima de 9,6, o que demonstra o alto nível de conhecimento deles e o interesse pela ciência. Isso também é fruto de um trabalho em equipe, desenvolvido com dedicação pela coordenação pedagógica e direção da nossa escola”, enfatizou o professor.

A professora de Ciências, Jucilene Moura, também comemorou a conquista, reforçando o comprometimento coletivo da escola com a educação de qualidade. “Esse resultado é um reflexo do empenho de toda a equipe docente e da gestão administrativa. Tivemos 15 alunos com nota superior a 9,5, o que confirma que a nossa escola é, de fato, uma referência no ensino público municipal”, destacou a educadora.

Preparação para os próximos desafios: Diante do excelente desempenho, a equipe pedagógica da Escola Maria Conceição Corrêa já está traçando um novo plano de ação para reforçar a preparação dos alunos para a 2ª fase da OBA. A ideia é realizar aulas extras, focadas em conteúdos específicos de Astronomia e Astronáutica, além de simulações de provas online, para aumentar ainda mais as chances de sucesso na próxima etapa. A expectativa é que o desempenho continue elevando o nome da escola e sirva de inspiração para outros alunos da rede pública municipal de Redenção.

Relação dos alunos que se destacaram na 1ª fase da competição estudantil: Rhanna Isabela Oliveira, Isabella Rocha Amorim, Patrick Santana Costa, Yasmin Alves Ramalho, David Augusto Lima, Mikael Pereira Silva, Victor Gabriel Rocha, Aline Ferreira Bringel, Amanda Cristina Santos, Ana Clara Rodrigues, Clara Helouise Araujo, Geordana Oliveira dos Santos, Shofia Miranda Santos, Melre Dheine Reis e Natalia dos Santos Quintino, foram os alunos destaque na primeira fase. (A Notícia Portal com informações de Dinho Santos do Dol Carajás/ Fotos: Reprodução)