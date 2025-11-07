Plano operacional da distribuidora destacará equipes em mais de 100 municípios paraenses

A Equatorial Pará preparou um plano operacional especial para garantir o fornecimento de energia elétrica durante a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), cuja primeira fase ocorre neste domingo (9). A mobilização visa assegurar a realização da prova em mais de 600 escolas que servirão como locais de aplicação em todo o estado. Este ano, a operação estará concentrada nos municípios do interior, uma vez que as provas não serão aplicadas em Belém, Ananindeua e Marituba devido à logística para a COP 30.

Para esta operação, a distribuidora mobilizou um contingente robusto. De acordo com o plano operacional da companhia, equipes estarão de prontidão nos municípios onde haverá o exame – total de 169 equipes no estado. Este efetivo inclui eletricistas, técnicos, engenheiros e operadores, posicionados estrategicamente para permitir atendimentos ágeis e comunicação clara em caso de qualquer ocorrência nestes locais prioritários.

O planejamento da Equatorial Pará não se limita ao dia da prova e envolve ações preventivas e corretivas. Entre as medidas, estão a suspensão de todos os desligamentos programados (manutenções) que pudessem afetar os locais de prova e o monitoramento intensificado em tempo real a partir do Centro de Operações Integradas (COI). A distribuidora desenvolveu, inclusive, um painel de acompanhamento específico que identifica automaticamente se alguma escola cadastrada está sem energia, agilizando o atendimento para a resposta da equipe mais próxima.

Jamilly Pantoja, Executiva de Operação da Equatorial Pará, destaca o compromisso da empresa com o evento. “O ENEM é um momento decisivo para milhares de estudantes paraenses, e nossa responsabilidade é garantir que a energia elétrica não seja uma preocupação. Estamos atuando sem medir esforços, com equipes reforçadas e monitoramento total, para assegurar uma realização de prova tranquila e sem intercorrências no fornecimento,” afirma a executiva. (A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação da Equatorial Pará)