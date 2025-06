Homem fica gravemente ferido após acidente de moto na BR-155, em Sapucaia

Um homem identificado como Wander Ferreira dos Santos, morador de Sapucaia, ficou gravemente ferido após um acidente de motocicleta ocorrido na noite de sexta-feira, 14 de junho de 2025, por volta das 19h, na BR-155, a cerca de 7 km da cidade, sentido Distrito Rio Vermelho.

A ocorrência foi registrada durante a Operação Saturação, coordenada pelo coronel Formigosa, comandante do CPR XIII. A guarnição da Polícia Militar composta pelo 3º Sargento Sousa, Cabo Joaquim e Soldado S. Cardoso foi acionada pelo NIOP (Núcleo Integrado de Operações) logo após a comunicação do acidente.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima caída à margem da rodovia, inconsciente e com ferimentos graves pelo corpo, especialmente na cabeça. Uma equipe médica do Hospital Municipal de Sapucaia foi imediatamente mobilizada para prestar o socorro. Wander foi levado às pressas para a unidade hospitalar, onde permanece internado em estado grave, com diagnóstico de traumatismo craniano.

O veículo envolvido no acidente é uma motocicleta Honda CG Fan, de cor preta, sem placa de identificação, que foi recolhida pela PM e apresentada na Unidade Integrada Pro Paz (UIPP) de Sapucaia ao investigador de polícia civil Leandro.

Até o momento, as causas do acidente ainda são desconhecidas, e a Polícia não descarta nenhuma hipótese. O trecho da rodovia onde ocorreu o acidente é conhecido por ser escuro e mal sinalizado, o que pode ter contribuído para a colisão. A Polícia Militar segue investigando o caso e reforça o alerta sobre os perigos do tráfego em motocicletas sem registro e sem os equipamentos de segurança adequados. (Roney Braga com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)