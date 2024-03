Xinguara: PM prende motorista embriagado que invadiu estabelecimento comercial no Distrito São José do Araguaia

Um motorista embriagado invadiu na manhã desta quarta-feira (20 ), um estabelecimento comercial localizado no centro do Distrito São José do Araguaia, no município de Xinguara.

De acordo com informações, o condutor ao fazer uma rotatória perdeu o controle da direção, batendo violentamente em duas motocicletas que estavam estacionadas em frente o comercio, e invadiu o local.

As duas motos ficaram bastante danificadas, assim como a frente do carro. Com o impacto parte das telhas do estabelecimento comercial caiu, por sorte ninguém se feriu.

O motorista irresponsável foi preso em flagrante pela Policia Militar por embriaguez ao volante, e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, onde ficará à disposição da justiça. (A Notícia Portal/ Blog do Luiz Pereira)