Polícia Militar age rápido e ajuda a conter incêndio em serraria na cidade de Xinguara

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma serraria localizada no setor Maranata, em Xinguara, durante a madrugada desta terça-feira (4). O caso foi registrado por volta da 1h10 e mobilizou equipes da Polícia Militar e um caminhão-pipa da Prefeitura Municipal.

De acordo com o relatório do 17º Batalhão da PM, os militares 2º Sargento Palheta e 3º Sargento Zampiva foram acionados pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) após denúncias de que o imóvel estava em chamas. Ao chegarem ao local, confirmaram que a serraria, de propriedade de João Fernandes, já estava completamente tomada pelo fogo.

Como o município não possui unidade do Corpo de Bombeiros, a equipe da PM solicitou apoio de um caminhão-pipa da Prefeitura, que foi utilizado no combate às chamas. Os militares permaneceram no local até que o incêndio fosse totalmente controlado. Não há informações sobre feridos. As causas do incêndio ainda serão apuradas. (Roney Braga A Notícia com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)