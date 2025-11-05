NoticiasXinguara

Polícia Militar age rápido e ajuda a conter incêndio em serraria na cidade de Xinguara

Não há informações sobre feridos. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

05/11/2025
Como o município não possui unidade do Corpo de Bombeiros, a equipe da PM solicitou apoio de um caminhão-pipa da Prefeitura, que foi utilizado no combate às chamas. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma serraria localizada no setor Maranata, em Xinguara, durante a madrugada desta terça-feira (4). O caso foi registrado por volta da 1h10 e mobilizou equipes da Polícia Militar e um caminhão-pipa da Prefeitura Municipal.

De acordo com o relatório do 17º Batalhão da PM, os militares 2º Sargento Palheta e 3º Sargento Zampiva foram acionados pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) após denúncias de que o imóvel estava em chamas. Ao chegarem ao local, confirmaram que a serraria, de propriedade de João Fernandes, já estava completamente tomada pelo fogo.

Como o município não possui unidade do Corpo de Bombeiros, a equipe da PM solicitou apoio de um caminhão-pipa da Prefeitura, que foi utilizado no combate às chamas. Os militares permaneceram no local até que o incêndio fosse totalmente controlado. Não há informações sobre feridos. As causas do incêndio ainda serão apuradas. (Roney Braga A Notícia com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)

05/11/2025

