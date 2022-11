A jovem Rayka Riane Silva, de 15 anos foi encontrada morta com marcas de perfuração de arma de fogo nas proximidades da estrada da Sariema.

Segundo informações de populares e familiares a jovem foi morta por seu namorado, que ao que tudo indica cometeu o crime por ciúmes da jovem, os dois são moradores da comunidade Nova Esperança.

A polícia civil já iniciou as investigações e em breve teremos mais informações do fato. (Com informações Buiunews)