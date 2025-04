Julgamento de trio acusado de homicídio em Tucumã é suspenso e será retomado nesta quinta-feira (3)

O julgamento de Dejean dos Santos Silva (conhecido como “Zé Pequeno”), Custódio Filho Santos Silva (“Pelé”) e Francivaldo Ferreira Carvalho (“Laranjinha”) – acusados de assassinar e decapitar Laudivan Rodrigues Neves, o “Cowboy”, em 2023 – foi suspenso nesta quarta-feira (2) e será retomado na quinta-feira (3) com um novo corpo de jurados.

A previsão inicial era de que o julgamento fosse concluído ainda na quarta-feira. No entanto, um incidente inesperado levou à suspensão da sessão. Um dos jurados manifestou reações durante a defesa dos réus, contrariando as normas do Tribunal do Júri. O comportamento do jurado, que riu, balançou a cabeça e debochou das argumentações apresentadas, foi contestado pela defesa, resultando no pedido de dissolução do júri.

Diante da situação, o Tribunal acatou o pedido da defesa para garantir a imparcialidade do julgamento e o respeito ao devido processo legal, evitando possíveis recursos que poderiam anular o julgamento em instância superior. O júri foi dissolvido e um novo sorteio será realizado nesta quinta-feira (3) para recomeçar a audiência.

O Poder Judiciário convoca todos os jurados titulares e suplentes a comparecerem ao Fórum de Tucumã para a nova seleção. A presença do maior número possível de jurados é essencial para que o julgamento possa ser retomado e concluído com lisura e imparcialidade.

Os jurados são previamente instruídos a manterem neutralidade e não expressarem reações durante a sessão. O descumprimento dessa orientação compromete a validade do julgamento, como ocorreu neste caso, exigindo a substituição do corpo de jurados para garantir a isenção do veredicto. (A Notícia Portal/ Foto: com informações: Juscelino Show/ Foto: Néa Craveiro)