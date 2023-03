CUMARU DO NORTE: Motocicleta colide com carro da prefeitura e criança vai a óbito

Um acidente resultou na morte de uma criança de seis anos, o fato aconteceu neste domingo (5) por volta de 11h em uma estrada da colônia Serra Azul, zona rural do município de Cumaru do Norte.

A criança estava no tanque da moto que transitava na contramão e colidiu de frente com uma caminhonete da prefeitura do município. O motorista do carro, ao perceber a moto em alta velocidade, parou e mesmo assim o piloto bateu na frente com o veículo.

O condutor da motocicleta estava com sinais de embriaguês. Ele quebrou a perna, mas se encontra fora do risco de morte.

O prefeito Celio Marcos Cordeiro (MDB) estava na caminhonete envolvida na fatalidade, e disse em entrevista para o “A Notícia Portal” que todos os procedimentos legais foram tomados, e que o delegado da cidade esteve no local do acidente. “Lamentamos pela criança, toda a assistência foi dada ao condutor e a família” Disse o prefeito.

No momento do acidente, haviam outros três carros no local e os ocupantes testemunharam o ocorrido.

(A Notícia Portal, redação)