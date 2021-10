Pânico e morte de um Policial Federal durante assalto a ônibus na PA 150

O motorista do coletivo disse que três marginais abordaram o ônibus criando uma barricada com paus e pedras, bloqueando a estrada. O ponto da abordagem dos bandidos fica cerca de 35 quilômetros de Goianésia.

Ao parar o ônibus dois marginais anunciaram o assalto, e um deles abordou o motorista perguntando se havia algum policial a bordo. Os bandidos obrigaram o condutor do coletivo a para em uma estrada vicinal – cerca de 50 metros de onde foi abordado, quando um terceiro assaltante entrou no ônibus.

Uma das passageiras que estava ao lado do policial federal no primeiro piso, pediu que o mesmo se acalmasse e não fizesse nada. Ao avistar o bandido, houve uma troca de tiros dentro do ônibus.

Neste momento, um dos assaltantes que estava com o motorista, olhou pela fresta da porta da cabine e atirou no policial, afirmando que este tinha atirado em seu parceiro. Nervoso, o bandido pegou o microfone e falou com os passageiros que não queria machucar ninguém, mas se precisasse iria fazer.

Em seguida, o bandido mandou que o motorista voltasse a fechar a porta do ônibus e que desligasse os faróis e as luzes do interior do veículo. Após isso, ele desceu e deu um sinal de luz para que o motorista fosse embora, de ré, caso contrário iria atirar no veículo. O bandido ferido acabou fugindo do local juntamente com os outros dois bandidos, levando os aparelhos celulares, joias e pertencentes dos passageiros.

O policial federal acabou morrendo ao chegar no município de Jacundá, cerca de 40km do local onde foi baleado. Uma equipe médica do Hospital Municipal constatou o óbito. O corpo da vítima foi removido pelo IML de Tucuruí. Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Tucuruí periciou o ônibus na manhã deste domingo.

(Com informações da Polícia Civil do Pará)