AUDIÊNCIA PÚBLICA RIO MARIA: Secretário confirma precariedade na saúde e garante que plano vai reestrutura o setor

A audiência pública aconteceu em meio a muitas reclamações feitas por usuários, vereadores e o Conselho Municipal de Saúde. O secretário de saúde da prefeitura de Rio Maria, Edmilson Batista não negou a situação caótica que se encontra a saúde no município. “Rio Maria passa por dificuldades”, disse Batista, justificando como causa o aumento da demanda após a pandemia. O secretário disse que está elaborado um plano para resgatar a normalidade do atendimento.

A presidente do Conselho Municipal de Saúde, Clenia Sousa – questionou sobre o atraso no pagamento dos salários dos médicos, em alguns casos chegando a três meses. As reclamações também foram feitas sobre o atendimento do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, “Porque o CAPS está sem médico e sem medicação para esses pacientes, vários procuram a Câmara e o conselho para reclamar”, disse Clenia.

O presidente da comissão de Saúde, vereador Professor Irã – tentou obter maiores esclarecimentos em relação ao montante da dívida da secretária de saúde com médicos e fornecedores, o que tem refletido negativamente em toda a estrutura, impactando desde a falta de atendimentos médicos até a falta de ambulância devido à suspensão nos abastecimentos por parte do posto de combustível “Pacientes internados estão sendo obrigados a comprar medicamentos, inclusive soro”, disse o vereador, durante a audiência.

O secretário de saúde Edmilson Batista, falou pouco sobre o valor da dívida da secretária, garantindo que está negociando os valores. Edmilson explicou que até o final do ano será inaugurado o hospital municipal com o serviço regional de traumatologia, gerido e regulado pelo governo do estado e que isto vai melhorar o atendimento.

A presidente do Conselho de Saúde Clenia Sousa, disse que em recente reunião do conselho com a presença do secretário Edmilson Batista, o mesmo falou que a dívida com fornecedores era de aproximadamente R$ 3 milhões de reais. Já na audiência pública, o vereador presidente da comissão de saúde, disse que o secretário afirmou que a dívida é de R$ 800 mil reais. Vereador Irã disse que a comissão continua investigando para ter a confirmação de quanto realmente é o déficit, a fim de garantir o atendimento à população.

O A Notícia Portal constatou que de janeiro a maio de 2023, a prefeitura recebeu da Fundação Nacional de Saúde (FNS) o montante de R$ 2.367.238,78 (Dois Milhões e trezentos e sessenta e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos). Neste mesmo período a arrecadação de Rio Maria chegou a R$ 28.792.040,68 (Vinte e oito milhões, setecentos e noventa e dois mil, quarenta reais e sessenta e oito centavos) incluindo somente os repasses constitucionais federais e estaduais; não constando neste valor, as receitas oriundas de convênios e arrecadação municipal.

PARTICIPAÇÃO: Também participaram da audiência pública a Secretária de Assistência Social – Emília Carvalho; Secretário Municipal de Saúde – Edmilson Batista; Vice prefeita – Cleide Matos; Representante da 12 ª Regional de Saúde; Coordenadora do Sindicato dos Servidores da Saúde de Rio Maria; vereadores, representante de outras entidades e populares. (A Notícia Portal / da redação)