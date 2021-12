Rio Maria: Mulher é presa ao tentar esconder revólver que falhou na hora do crime

O comando da Polícia Militar da cidade de Rio Maria recebeu a informação de que no setor Cascalheira, teria ocorrido uma tentativa de homicídio e que o autor do delito teria fugido do local na companhia de uma mulher em uma motocicleta. De posse das características do suspeito, da mulher e da motocicleta, uma guarnição militar, passou a fazer buscas pelo setor e adjacências, na tentativa de localizar o acusado. O caso ocorreu nesta terça-feira, 21.

Após várias incursões o casal, foi encontrado pelos policiais que se aproximaram da motocicleta e solicitaram a parada do veículo. Ao perceber da viatura, os policiais perceberam que a mulher de prenome Maria, estava com algo na mão e tentou esconder dentro do bagageiro da motocicleta.

Um dos policiais ao abrir o bagageiro do veículo, encontrou um revólver calibre 38 com três munições, sendo que duas estavam picotadas devido tentativa de disparos e a arma não disparou.

Foi aí que os policiais tiveram a certeza de que se tratava do homem que havia tentado contra a vida de um homem no setor Cascalheira. Diante dos fatos, os acusados foram levados para Delegacia de Polícia Civil, onde foram feitas as devidas providências pela autoridade de plantão.

(Com informações: Blog Dinho Santos)