Polícia apreende pistola 9mm durante operação no Projeto Casulo

A Polícia Militar prendeu na noite do último sábado (26) um homem identificado como Rivaldo Santos da Costa, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em Xinguara, sudeste do Pará. A ocorrência foi registrada durante a Operação Saturação, deflagrada pelo Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII), sob o comando do coronel Formigosa.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 19h30, uma guarnição comandada pelo subtenente PM Filho e o 3º sargento PM Coutinho foi acionada pelo NIOP para atender a uma denúncia de perturbação do sossego alheio no Projeto Casulo.

Ao chegar ao local, os policiais constataram que um grupo de pessoas consumia bebidas alcoólicas e ouvia som automotivo em volume alto. Nesse momento, o suspeito Rivaldo Santos da Costa teria se afastado do grupo e tentado se desfazer de uma pistola, jogando-a dentro de um tambor com água.

A arma, uma pistola Taurus G3, calibre 9mm, de cor preta, foi localizada e apreendida. O suspeito informou aos militares que possuía registro como CAC (Caçador, Atirador e Colecionador), mas, segundo o relatório, apresentava sinais de embriaguez no momento da abordagem.

Após revista pessoal nos demais presentes sem que fosse encontrado nenhum ilícito, o acusado e a arma foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, onde foram adotadas as providências cabíveis. A operação segue sendo realizada em diversos bairros do município, com o objetivo de coibir crimes e manter a ordem pública. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)