Altamira: PM prende três por tráfico de drogas, apreende drogas e recupera moto roubada

Uma ação realizada nesta quinta-feira (8) pelo serviço de inteligência do Comando de Policiamento Regional VIII (CPR VIII), em parceria com o 16º Batalhão (16º BPM) e Polícia Civil, resultou na prisão de três pessoas suspeitas de tráfico de drogas e na apreensão de 857g de entorpecentes, como maconha, crack, cocaína em Altamira, região sudoeste do estado.

Os militares do serviço de inteligência do CPR VIII coletaram informações sobre pontos de tráfico de drogas nos bairros Jatobá, Brasília e Mutirão, e reuniram-se com policiais civis para averiguar. Em Jatobá, os agentes foram até a residência de uma mulher suspeita de vender entorpecentes e encontraram ela com 509g de cocaína, 212g de crack, R$1.664,00 em espécie, uma balança de precisão e um celular.

A equipe também fez buscas no bairro Brasília, onde localizou o segundo suspeito com 52g de skank, também conhecido como super maconha, 10g de cocaína, dois celulares e uma balança de precisão.

Logo em seguida, os policiais receberam informações sobre o furto de uma motocicleta no bairro Mutirão e, após diligências, encontraram o veículo na residência de um suspeito de tráfico. O homem foi abordado e, durante o procedimento, foram encontrados 74g de crack, R$65,00 em espécie e um celular.

Os três suspeitos, a motocicleta recuperada e todos os itens apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizadas as providências cabíveis. (A Notícia Portal/ Native News Carajás)