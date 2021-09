Dois graves acidentes com vitima fatal na PA-287

Dois acidentes envolvendo veículos de grande porte ocorreram na Rodovia PA-287, entre Conceição do Araguaia e Redenção, no sul do Estado, no domingo, 19. No primeiro acidente, no início da manhã, uma carreta com carregamento de sementes tombou, o motorista ficou preso nas ferragens e foi socorrido. Horas depois, um caminhão tombou e foi parar fora da pista. O motorista morreu no local.

O motorista que sobreviveu, que não teve a identidade revelada, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado para o Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA), em Redenção. Já o motorista que morreu no local do acidente, identificado pela Polícia Militar como Tarcísio Magalhães Alkmim, 33 anos, conduzia um caminhão com carregamento de carvão, que tombou nas proximidades da ponte do córrego São José e foi parar fora da pista com as rodas voltadas para cima. O corpo dele foi encontrado em baixo da cabine do veículo.

As equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros, de Redenção, foram acionadas para o resgate do cadáver da vítima da cabine do veículo, que ficou parcialmente destruída. A empresa proprietária do caminhão foi informada sobre o ocorrido para a retirada do veículo do local e realização do traslado do corpo da vítima. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia, que investiga as circunstâncias do acidente. (Informações Correio Carajás)