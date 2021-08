Fiscais da Adepará apreendem quase sete toneladas de produtos de origem clandestina

Seis toneladas de peixe resfriado, sem procedência e destinação; 225 kg de queijo clandestino; 12 volumes de laticínios transportados sem refrigeração; 45 kg de carne de suínos provenientes de abate clandestino; 200 kg de massa de caranguejo clandestina e sem refrigeração; 30 kg de camarão rosa sem refrigeração destinados ao comércio; 81 volumes de leite fermentado sem refrigeração. Esse foi o resultado da Operação Tentáculos, realizada no período de 2 a 14 de agosto, pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), com outras instituições, para aprimorar a fiscalização no território paraense.

Durante a operação foram abordados e fiscalizados mais de 200 veículos criteriosamente selecionados, com a aplicação de 27 autos de infrações, totalizando 20.565 UPFs, (Unidade Padrão Fiscal) com a apreensão de diversas cargas de produtos com irregularidades sanitárias.

SEGURANÇA

A “Operação Tentáculos” representa um novo modelo de fiscalização, de maneira integrada, na qual cada órgão dentro de sua competência atua para coibir as irregularidades que prejudicam o crescimento do Estado e, principalmente, colocam em risco a saúde da população.

A Operação Tentáculos foi composta por agentes da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel); da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); da Polícia Federal (PF); da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN); da Receita Federal do Brasil (RFB) e da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa).

APOIO

“A Adepará se fez presente na operação, por meio da Gerência de Trânsito Agropecuário, que organizou os trabalhos de campo juntamente com a Gerência de Pescados e a Diretoria de Defesa e Inspeção Animal. Em apoio aos órgãos parceiros, foram fiscalizados diversos estabelecimentos comerciais, implicando o embargo de várias linhas de produção em atividade irregular”, explica o gerente de Trânsito Agropecuário da Adepará, Paulo Bastos.

Participaram da operação os servidores da fiscalização estadual Paulo Bastos Jr. (Gerência de Trânsito Agropecuário), Elton Bandeira Toda (Gerência de Pescados), Gustavo Amaral; Leandro Ramos; Elizabete Nikolak; Aldernei Simor; Messias Junior; Engel Blagitz; José Nobre Jr; Gleidson Benício; Daniel Nunes; Carla Ribeiro; Cristiano; Bruno Ever e Francisco Aguiar.

QUALIDADE

A ação faz parte do trabalho de fiscalização e inspeção realizado periodicamente pela Adepará, refletindo diretamente no crescimento agropecuário do Pará e no interesse de grandes produtores de grãos, carnes, leite, ovos e pescado.

“As ações periódicas de fiscalização fixa e móvel são relevantes para manter a regularização dos produtos e subprodutos de origem animal e vegetal. Esse trabalho é considerado essencial e continua sendo realizado mesmo durante a pandemia de Covid 19. É uma forma de garantir alimentos de qualidade ao consumidor paraense”, explica o diretor geral da Adepará, Jamir Paraguassu Macedo.

A Adepará alinha suas ações aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidades (ONU), que visam a garantir segurança alimentar e melhoria da nutrição, por meio da promoção de uma agricultura sustentável.

Para ter a garantia de que um produto foi fabricado em estabelecimento registrado e em boas condições, o consumidor pode conferir os selos de inspeção impressos no rótulo da embalagem. São eles: Serviço de Inspeção Municipal (SIM), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) da Adepará, Registro Artesanal da Adepará, Serviço de Inspeção Federal (SIF), Sistema Brasileiro de Inspeção (Sisbi). (Agência Pará)