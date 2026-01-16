CPMI do INSS: igreja de Castanhal, no Pará, é citada por senadora Damares Alves

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) apresentou, nessa quarta-feira (14), uma lista com nomes de igrejas evangélicas e pastores citados em pedidos de convocação, convite ou transferência de sigilo na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Entre os mencionados, está uma igreja de Castanhal, no interior do Pará. As informações foram divulgadas por Damares após o pastor Silas Malafaia exigir explicações da senadora, que falou sobre o envolvimento de grandes instituições e líderes religiosos no esquema de desvios.

Em requerimento enviado pelo deputado federal Rogério Correia (PT-MG), em 25 de novembro de 2025, a igreja identificada como Adoração Church deveria apresentar informações de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e transferir o sigilo bancário e fiscal. A solicitação pede dados de 1º de janeiro de 2019 a 25 de novembro de 2025.

“A Controladoria-Geral da União (CGU), no âmbito das investigações relativas à Farra do INSS, identificou a utilização de igrejas evangélicas por suspeitos de desviar recursos de aposentados e pensionistas, como possível mecanismo para a prática de lavagem de dinheiro”, afirma o documento. Em justificativa, Rogério Correia declara que consta transferência de mais de R$ 366 mil à Adoração Church, conforme dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). O requerimento está disponível no site do Senado Federal.

As demais igrejas citadas pela senadora Damares Alves são Igreja Assembleia de Deus Ministério do Renovo, de Centro Novo do Maranhão (Maranhão); Ministério Deus é Fiel Church (Sete Church), de São Paulo (São Paulo); e Igreja Evangélica Campo de Anatote, de Barueri (São Paulo). Além disso, foram convidados a comparecer à CPMI os líderes religiosos Fabiano Campos Zettel, Cesar Belucci do Nascimento, Péricles Albino Gonçalves e André Fernandes. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito convocou, também, o líder religioso André Machado Valadão para prestar depoimento. ( A Notícia Portal com informações de Lívia Ximenes/ Foto; Geraldo magela/ Agência Senado)