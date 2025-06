Polícia Civil prende homem por porte ilegal de arma e tentativa de homicídio em Ourilândia do Norte

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na tarde da última quarta-feira (11), Lucas da Silva Antunes, conhecido como “LK”, por porte ilegal de arma de fogo. Lucas já era investigado por envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 2 de junho, quando Júnior Amorim Silva foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo no Setor Paulista, em Ourilândia.

Segundo as investigações, a vítima foi atingida por tiros de calibre .40 na rua 29. A partir disso, a equipe policial iniciou diligências que levaram à identificação e localização do suspeito. No momento da abordagem, Lucas portava uma arma de fabricação caseira, calibre .22, sendo imediatamente detido e conduzido à delegacia.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o crime teria sido encomendado por um traficante identificado como Uanderson, vulgo “Boi”, que se encontra preso após a Operação Muralha Estadual. Júnior estaria devendo R$ 12 mil ao traficante, valor que teria motivado a “sentença” determinada por Boi, com Lucas encarregado de cumprir a execução.

Durante o depoimento, Lucas confessou participação no crime e relatou que também possuía dívidas com o traficante, o que o impediu de recusar a ordem. O delegado responsável pelo caso Elioenai de Jesus já representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva. O acusado passou por exame de corpo de delito e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando a possível participação de outros envolvidos e reforça o combate às ações de facções criminosas na região. (Roney Braga A Notícia Portal com informações de Juscelio Show na Net/ Foto: PCPA)