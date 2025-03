Adepará concede primeiro registro de agroindústria artesanal de chocolate na região do Xingu

O município de Brasil Novo, localizado na região do rio Xingu, agora abriga a primeira agroindústria de chocolate artesanal registrada pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará).

A região da Transamazônica é reconhecida pela alta qualidade de suas amêndoas de cacau, cultivadas em sistemas agroflorestais que integram espécies nativas, promovendo o sombreamento e enriquecimento do solo. Foi nesse contexto que Jiovana Lunelli, criadora da marca “Chocolate Cacau Xingu”, desenvolveu sua produção em um sistema agroecológico e sustentável, resultando no primeiro estabelecimento a conquistar o registro artesanal no estado.

Com o reconhecimento da Adepará, a agroindústria está autorizada a fabricar mais de 10 tipos de chocolate, incluindo barras 100% cacau, geleias e nibs. O fiscal agropecuário Nelson Leite, responsável pela Gerência de Produtos Artesanais Vegetais (GPAOV), destacou que o chocolate produzido na Transamazônica segue rigorosas normas higiênico-sanitárias e boas práticas de fabricação.

A diretora de defesa e inspeção vegetal da Adepará, Lucionila Pimentel, celebrou mais essa conquista para os produtos da sociobiodiversidade amazônica. “Nossa agricultura familiar tem avançado, acompanhando as demandas do mercado. Cada certificação é um momento de alegria e realização para todos os envolvidos no processo”, afirmou.

Chocolate Cacau Xingu: do campo à barra: O “Chocolate Cacau Xingu” segue o modelo “tree to bar” (da árvore à barra), garantindo qualidade e rastreabilidade desde o cultivo do cacau até o produto final. A certificação conquistada pela agroindústria é a primeira concedida desde a criação da Portaria No 5094/2024, que estabelece procedimentos para a produção artesanal de chocolates e subprodutos destinados à comercialização.

“A certificação assegura que o produto segue normas de segurança alimentar, garantindo tranquilidade tanto para quem produz quanto para quem consome”, explicou Jiovana Lunelli.

Produção de cacau em Brasil Novo: De acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), através do Programa Procacau, Brasil Novo conta com 441 produtores e uma área total plantada de 14.038 hectares, sendo 8.912 hectares em produção. A produção anual de cacau no município é de 10.659 toneladas, representando 7,4% da produção estadual, que totaliza 143.675 toneladas.

A certificação da primeira agroindústria de chocolate na região marca um avanço significativo para a cadeia produtiva do cacau e reforça a importância da valorização da agricultura familiar e do desenvolvimento sustentável na Amazônia. (A Notícia Portal/ Fonte Adepará)