PM frustra tentativa de arrombamento a agência bancária

O caso aconteceu no último sábado (16) e ganhou repercussão essa semana. Dois homens e duas mulheres foram presos suspeitos de tentar arrombar agência da Caixa Econômica em Conceição do Araguaia.

A ação rápida e eficiente da Polícia Militar de Conceição do Araguaia, no sul do Pará, resultou na prisão de dois homens e duas mulheres acusados de envolvimento em uma tentativa de arrombamento à agência da Caixa Econômica Federal da cidade. A ocorrência foi registrada na manhã do último sábado (16), após o alarme do banco ser acionado e ganhou repercussão essa semana.

De acordo com informações da PM, uma guarnição foi deslocada imediatamente até a agência, onde constatou-se a falta de energia elétrica e sinais de arrombamento no prédio.

Durante a verificação, um homem foi visto fugindo pelo telhado e, na perseguição, outro suspeito acabou sendo capturado em uma residência localizada na Avenida 7 de Setembro.

Na frente do imóvel, os policiais realizaram revista em um veículo Ford Fiesta branco, onde foram encontrados dois revólveres, roupas diversas e dois aparelhos celulares. Em continuidade à ação, duas mulheres também foram detidas sob a acusação de integrarem o grupo criminoso.

As buscas prosseguiram e a polícia localizou ainda diversos materiais que seriam utilizados no crime, entre eles: dois coletes balísticos, duas lixadeiras, um martelete, um transformador, uma marreta, um rádio HT, três alicates, treze controles eletrônicos, além de um facão e uma faca.

Os quatro suspeitos foram encaminhados inicialmente para a Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia. No entanto, como se trata de crime contra instituição financeira, o caso foi repassado à Delegacia de Polícia Federal de Redenção, onde serão adotadas as medidas cabíveis.

A prisão em tempo hábil dos envolvidos demonstra a eficiência e o comprometimento da Polícia Militar de Conceição do Araguaia, que, com profissionalismo e agilidade, conseguiu evitar que a ação criminosa fosse concluída e garantiu a segurança da população. (A Notícia Portal com informações Dinho Santos Dol Carajás/ Fotos: Divulgação)