Unifesspa encerra nesta terça (15) prazo de inscrição para Processo Seletivo

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) encerra nesta nesta terça-feira (15), as inscrições para o Processo Seletivo dos curso de nível superior nos municípios de Canaã dos Carajás, Rondon do Pará, São Félix do Xingu, Redenção e Tucuruí.

De acordo com o edital são 377 vagas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Medicina Veterinária, Geologia e Pedagogia. As provas objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 10 de abril. O resultado final está previsto para o dia 20 de maio.

As vagas disponibilizadas fazem parte do programa Forma Pará, que visa oferecer 810 vagas de cursos de nível superior em 17 municípios do estado. O programa do governo estadual, coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), conta com a parceria das prefeituras municipais.

A taxa de inscrição é de R$ 20 em qualquer um dos processos. Alunos de escola pública pertencentes ao CadÚnico podem fazer a solicitação de isenção da taxa de inscrição até o dia 7 de março, mesmo período em que devem ser feitos os pedidos de atendimento especial.

