REDENÇÃO: Educação recebeu quase R$ 9 milhões em repasses no primeiro mês de 2021

No mês de janeiro de 2021 a conta da Secretaria Municipal de Educação de Redenção, recebeu R$ 8.868.521,26 milhões. No entanto, conforme apurado pela equipe jornalística, se trata de um valor a mais que é repassado para secretária no inicio de todo ano a titulo de complementação. O repasse é pago pelo fundo especial do ministério da educação que é subsidiado por impostos e transferências dos Estados-Membros e do Distrito Federal, que por força de lei, são automaticamente destinados às despesas da educação.

Essa complementação repassada através do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação (FUNDEB) é adotada, em âmbito de cada Estado, quando o valor por aluno não alcança o mínimo estabelecido nacionalmente ao ano, assim, ocorre o aporte de recursos federais a titulo de complementação da União.

O Secretário Municipal de Educação Wanderly Moreira, durante entrevista ao portal AN1O NOTÍCIAS disse que o valor vai ser aplicado em sua devida destinação, para manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, observando-se os respectivos âmbitos de atuação prioritária dos Estados e Municípios, sendo que o mínimo de 60% desses recursos deve ser destinado anualmente à remuneração dos professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, e a parcela restante, de no máximo 40%, seja aplicada nas demais ações de manutenção e desenvolvimento, também da educação básica pública.

Certamente esta pasta da prefeitura de Redenção comandada pelo experiente professor Wanderly Moreira, não encontrará dificuldade para pagar professores e fazer investimentos, pois devido o período de pandemia que começou em marco de 2020, foram reduzidos ou extintos vários gastos, como combustível para transporte escolar, energia, limpeza, manutenção e reformas escolares, o que possibilitou uma boa economia.

RETORNO AS AULAS: Para nossa reportagem Wanderly Moreira, disse que o retorno às aulas no município de Redenção, em sua rede de ensino infantil e fundamental esta marcado para o dia 18 de Fevereiro, e serão ministradas em modalidade 100% online até o dia 1º de março e que a partir desta data, o município começará um projeto de intervenção pedagógica no qual as atividades serão ministradas em um método fracionado com aulas presenciais para alunos do 1º ao 9º ano. “isto observando e respeitando todos os procedimentos sanitários e de precauções que a presente situação pandêmica requisita”, disse Wanderly.

O secretário também deixou claro que a metodologia a ser adotada a partir do dia 01 de março, para retorno parcial das aulas presenciais, ficará a critério de escolha dos responsáveis dos alunos, pois serão ofertadas as duas opções de ensino, virtual e presencial. (da redação)