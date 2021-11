WINNER’S 2021 acontecerá em 03/12 no auditório da Fic em Redenção

Na verdade o ‘Winner’ 2021 será a 17ª edição do tradicional “Os Mais Mais do Ano” que foi fundado em 2002 pela empresa Arte e Mídia Consultoria. A primeira edição foi realizada no salão de eventos da AABB, em uma parceria entre CDL, ACIR e Arte Mídia Consultoria, produção, pesquisa e marketing.

A 17ª edição do evento acontecerá no próximo dia 03 de dezembro, em Redenção. É um evento oficial de reconhecimento a empresas e profissionais do ano referendado e apresentado pelas instituições de representação do comércio de Redenção e também instituições ligadas ao empreendedorismo como SEBRAE e empresa Júnior da Uepa.

Devido a pandemia a premiação não aconteceu em 2020. Para este ano o evento será realizado cumprindo todos os protocolos sanitários.

A pesquisa ainda está sendo realizada por um grupo de estudantes e egressos da Uepa dos cursos de Engenharia de Produção e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que fazem parte da Engetec Júnior, juntamente com o instituto Doxa Pesquisa, de Belém, sob a supervisão da ACIR, SINDCOMÉRCIO e SEBRAE.

O evento promete muitas emoções para as empresas homenageadas.

(Portal An10 Play TV – Raila Alves)